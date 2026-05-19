В Воронеже женщина ударила сожителя кулаком в глаз

Женщине не понравилось, что мужчина слишком сурово дрессирует ее собаку. За это пьяная фигурантка ударила оппонента кулаком в глаз.

По предварительной информации, 1 января 2024 года на улице Пятигорской в Воронеже во время застолья повздорили сожители. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Женщине не понравилось, что мужчина слишком сурово дрессирует ее собаку. За это пьяная фигурантка ударила оппонента кулаком в глаз.

Изначально пострадавший скрыл причастность возлюбленной к травме. Но после разрыва отношений он обратился в полицию. Судмедэкспертиза подтвердила тяжкий вред здоровью. Злоумышленница признала вину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ, женщине грозит до восьми лет лишения свободы.