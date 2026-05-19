Под Воронежем два диверсанта подорвали дрон на территории воинской части

Сейчас силовики продолжают расследование и собирают дополнительные улики Фото: Тимур ХАНОВ.

Двое иностранных диверсантов подорвали боевой дрон на территории воинской части в Воронежской области по заданию СБУ. Об этом сообщили в ФСБ России во вторник, 19 мая. Обоих злоумышленников — граждан ближнего зарубежья в возрасте 38 и 44 лет — оперативно вычислили и задержали сотрудники спецслужб.

Суд уже отправил фигурантов под стражу, против них возбудили сразу несколько уголовных дел, включая статьи о диверсии и помощи противнику.

Как установили силовики, иностранцев завербовал представитель украинских спецслужб через мессенджер. Сначала куратор давал им подготовительные задания: подельники скупали сим-карты на подставных лиц и замеряли уровень мобильной связи в нужных точках. Затем их отправили в Воронежскую область, где они забрали из тайника начиненные взрывчаткой FPV-дроны, активировали их и направили на объект Минобороны. Один из беспилотников в итоге взорвался на территории части.

Сейчас силовики продолжают расследование и собирают дополнительные улики. В ФСБ также напомнили, что украинские спецслужбы постоянно ищут исполнителей для терактов в соцсетях и мессенджерах и предупредили: каждого, кто согласится сотрудничать с противником, неизбежно найдут и жестко накажут по закону.

