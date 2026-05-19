В Воронеже 9 домов на улице Переверткина временно останется без холодной воды

В Воронеже девять домов на улице Переверткина временно останется без холодной воды. В среду, 20 мая, коммунальщики будут менять задвижку диаметром 200 мм на трубопроводе. Из-за этих работ подачу ресурса ограничат на четыре часа — с 10:00 до 14:00. Об этом сообщила пресс-служба РВК-Воронеж 19 мая.

Запастись водой заранее просят жителей домов по следующим адресам: ул. Переверткина, № 31, 31а, 33, 35, 35/1, 37, 39, 43 и 51.

Горожан также предупреждают, что сразу после восстановления водоснабжения из кранов на некоторое время может потечь ржавая или мутная вода. Пугаться этого не стоит: когда трубы пустеют, они контактируют с кислородом и мгновенно покрываются тонким налетом, который смывается при запуске системы. Коммунальщики промывают магистральные сети, а сама вода остается полностью безопасной по химическому и биологическому составу.

