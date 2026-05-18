НовостиПроисшествия18 мая 2026 16:19

Воронежский подросток готовил подрыв автомобиля по заказу украинских спецслужб

Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Представители украинских спецслужб используют мессенджеры для вербовки воронежских подростков под предлогом легкого заработка.

Таким образом они предложили 16-летнему воронежцу взорвать автомобиль российского военного. Вступив в сговор с врагами, парень несколько дней следил за машиной предполагаемой жертвы и высылал фото кураторам.

Выполнив это задание, подросток получил около 30 тысяч рублей в криптовалюте. Следующим заданием кураторов было взять из тайника взрывное и применить его. На этом этапе воронежца задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

