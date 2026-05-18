Воронежский подросток готовил подрыв автомобиля по заказу украинских спецслужб

Представители украинских спецслужб используют мессенджеры для вербовки воронежских подростков под предлогом легкого заработка.

Таким образом они предложили 16-летнему воронежцу взорвать автомобиль российского военного. Вступив в сговор с врагами, парень несколько дней следил за машиной предполагаемой жертвы и высылал фото кураторам.

Выполнив это задание, подросток получил около 30 тысяч рублей в криптовалюте. Следующим заданием кураторов было взять из тайника взрывное и применить его. На этом этапе воронежца задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

