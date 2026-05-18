Жаждущего воевать против ВС РФ воронежца ждет суд

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд.

По данным следствия, в феврале 2024 года 20-летний житель Воронежской области решил вступить в военизированное объединение и националистические организации иностранного государства, чтобы воевать против России. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Для этого он собрался выехать на территорию другой страны. Но противоправные действия фигуранта пресекли сотрудники УФСБ России по Воронежской области.

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд.

