Не менее одного БпЛА ВСУ сбили над Воронежской областью 18 мая

С 7:00 до 16:00 перехвачен и уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями десяти регионов РФ, включая Воронежскую область. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 18 мая предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 7:00 до 16:00 перехвачен и уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Воронежской, Калужской, Курской, Тульской, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской областей, Московского региона и Краснодарского края, - уточнили в военном ведомстве.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 мая над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть дронов.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона