В Воронеже пьяный дебошир напал на участкового на улице Кирова

Полицейский подошел к воронежцу и потребовал успокоиться, однако тот в ответ набросился на сотрудника

В Воронеже возбуждено уголовное дело против 36-летнего местного жителя, который избил полицейского. Мужчине грозит наказание за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным ведомства, вечером 13 мая на улице Кирова старший участковый заметил на улице сильно пьяного мужчину, который вел себя шумно и нарушал общественный порядок. Полицейский подошел к воронежцу и потребовал успокоиться, однако тот в ответ набросился на сотрудника и несколько раз ударил его. Буяна быстро скрутили и задержали подоспевшие коллеги пострадавшего участкового.

Сейчас этим делом занимаются следователи Следственного комитета. Они уже осмотрели место драки, опросили свидетелей и самого раненого полицейского, а также назначили судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается, специалисты собирают доказательства вины задержанного.

