Воронежский врач-педиатр лишилась более 5 миллионов рублей из-за «заработка на бирже»

Девять жителей Воронежской области поверили незнакомцам и лишились сбережений. Общий ущерб, причиненный кибермошенниками за прошедшие выходные составил более 6,5 миллионов рублей.

Среди жертв преступников оказалась 48-летняя врач-педиатр из Воронежа. В середине апреля в мессенджере ей написал бывший одногруппник и предложил выгодно инвестировать деньги на бирже. Женщина доверилась знакомому и связалась с «трейдером», который помог ей открыть электронный кошелек и внести первые 400 тысяч рублей. Уже через пару дней женщина смогла вывести «прибыль» в размере 21 400 рублей.

Быстрый успех вселил в горожанку веру и она, не задумываясь продала свой автомобиль за 800 тысяч рублей, а затем оформила несколько крупных кредитов. За месяц общения с «трейдером» женщина перевела на счета кибермошенников 5 373 600 рублей.

После этого накопленные доллары заблокировали все попытки снять деньги оказались тщетными. Одновременно с этим куратор потребовал внести еще 200 тысяч. Тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.