Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова выступит под флагом России

Российским гимнастам вернули право выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном страны, сообщила Федерация гимнастики России. Среди них – воронежская спортсменка Ангелина Мельникова.

Долгожданное решение о допуске россиян к международным соревнованиям под российским флагом и с исполнением государственного гимна принял 17 мая в Шарм-эль-Шейхе исполнительный комитет Международной федерации гимнастики. Допуск касается пяти видов: спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики.

Под национальными символами страны российские гимнасты выступят на чемпионате мира в Нидерландах с 17 по 25 октября 2026 года.