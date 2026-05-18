20 хоров споют бесплатно воронежцам в День славянской письменности

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

24 мая Воронеж присоединится к празднованию Дня славянской письменности и культуры. По традиции, в этот день в Зеленом театре пройдет бесплатный концерт. В программе прозвучат хоровые произведения композиторов-классиков, сочинения современных авторов, детские песни и композиции из кинофильмов.

В концерте примут участие более 20 хоровых коллективов Воронежа, в числе которых хоры филармонии и театра оперы и балета, мужской хор «Артодокс» ансамбль «Воронежские девчата», эстрадный хор Fermata, смешанные хоры института искусств и музыкального колледжа имени Ростроповичей, академическая хоровая капелла имени Ижогина, а также Губернаторский эстрадно-духовой оркестр под управлением Дмитрия Харьковского, солист театра оперы и балета Алексей Тюхин, солистка Большого джазового оркестра филармонии Татьяна Спасибухова, солисты «Артодокса» Евгений Стариков, Михаил Роднов и Нарек Авагян.

Начало в 17.00. Вход свободный. 0+