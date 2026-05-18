Воронежские волонтеры спасают сокола с черепно-мозговой травмой

В перерывах между едой сокол грозно и злобно шипит на своего волонтера Фото: "Сердце леса" ВКонтакте..

Сильный характер и отменный аппетит демонстрирует новый подопечный воронежских волонтеров — самец пустельги (маленького сокола), поступивший в центр защиты диких животных «Сердце леса» на лечение 18 мая из села Александровка. Пернатого хищника нашли на земле посреди поля. По предварительным оценкам специалистов, птица получила черепно-мозговую травму, скорее всего, врезавшись в провода.

По словам добровольцев, о пережитом столкновении говорит сбитая восковица — чувствительный участок кожи над клювом сокола, заметный на фотографии из Центра. Впрочем, боевой дух пустельги ничуть не пострадал: едва оказавшись в тепле, пернатый товарищ принялся с жадностью и аппетитом наворачивать предложенную волонтерами питательную смесь из насекомых. При этом благодарности от спасенного хищника люди пока не дождались — в перерывах между едой сокол грозно и злобно шипит на своего волонтера.

Чтобы полностью удостовериться в здоровье крылатого пациента и исключить скрытые переломы или внутренние повреждения, в ближайшее время ему предстоит пройти полное обследование, включая цифровую рентгенографию.