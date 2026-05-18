В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды жителей 87 улиц

Коммунальщики завершили ремонт трубы на улице Беговой, утечка из которой оставила без воды жителей 87 улиц в Коминтерновском и Советском районах. Повреждение было на водоводе диаметром 600 мм.

- Аварийная бригада обеспечила полную герметичность стыков трубы и уплотнила все места соединений. Сейчас открывают задвижки. Вскоре вода вернется в дома жителей, - сообщили в РВК-Воронеж.

Процесс наполнения системы водоснабжения не такой быстрый. Ее восстановление зависит от этажности дома, наличия повысительно-насосной станции (ПНС) и территориального расположение дома.

После включения вода на некоторое время может изменить цвет. Ржавчину нужно просто слить. Сама вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, напомнили в водоканале.