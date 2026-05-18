Разговор о трудоустройстве перерос в жестокую драку в селе под Воронежем

В конце января в больницу Таловского района Воронежской области доставили 49-летнего местного жителя со следами избиения. Потерпевший рассказал, что 30 января вечером к нему в частный дом в селе Верхняя Тишанка приехал знакомый поговорить о трудоустройстве. Во время разговора мужчины поссорились, и гость кулаком ударил хозяина в лицо, а затем повалил на пол и продолжил избивать ногами.

Судебно-медицинская экспертиза сделала заключение, что пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

По подозрению в нанесении побоев оперативники задержали 39-летнего безработного, ранее судимого жителя Верхнехавского района. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.Решается вопрос об избрании меры пресечения.