Пьяный воронежец угодил в кювет, пытаясь доехать домой на угнанной «Ниве»

В Воронеже пьяный угонщик попался за рулем чужой машины.

На днях в полицию обратился 60-летний мужчина, заявивший об угоне «ВАЗ-212140». Как рассказал пенсионер, он занимался делами во дворе в переулке Старинном, оставив автомобиль открытым, так часто брал из багажника инструменты. И вот в очередной раз обернулся к машине, а ее нет.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили угнанную «Ниву» на соседней улице - в кювете. За рулем в состоянии алкогольного опьянения находился 39-летний местный житель. Выяснилось, что случайный прохожий, заметив ключи в замке зажигания, воспользовался отсутствием хозяина, чтобы доехать до дома.

За угон фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.