В ДТП на воронежском предприятии погиб 43-летний зоотехник

Трудовая инспекция Воронежской области проводит расследование гибели сотрудника ООО «Заречное», основным видом деятельности которого является производство мяса в охлажденном виде.

В ведомстве рассказали, что 10 мая на территории предприятия произошло ДТП. Столкнулись внедорожник «KUBOTA» под управлением 43-летнего зоотехника и кормораздатчик. В результате происшествия зоотехник получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудникам гострудинспекции предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего.