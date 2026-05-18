В Воронеже плодово-ягодная компания заплатит больше 440 тысяч долга по экологическому сбору

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора установило, что Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания, расположенная в Воронеже, в 2022 году необоснованно занизила размер платы экологического сбора. Это привело к образованию задолженности.

По результатам проверки управление сделало перерасчет и направило компании требование об уплате долга. Сделать это в добровольном порядке предприятие отказалось. Поэтому управление обратилось в суд.

Последний удовлетворил исковые требования Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора в полном объеме и обязал ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» выплатить задолженность по экологическому сбору в размере 447 439 рублей.