Эвакуировали железнодорожный вокзал «Воронеж-1» из-за ложного сообщения о минировании

Воронежцы днем 18 мая сообщили в соцсетях об эвакуации на железнодорожном вокзале «Воронеж-1». На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как отметили в правительстве Воронежской области, поступило ложное сообщение о минировании.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о налете вражеских дронов на регион ночью 18 мая. Сбили шесть БПЛА, никто не пострадал.

