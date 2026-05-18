Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2026 8:25

В Воронеже мотоциклист врезался в бордюр

Два человека пострадали после столкновения мотоцикла с бордюром в Воронеже
Ярослав ИВАНОВ
фото ГАИ Воронежской области

фото ГАИ Воронежской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии с пострадавшими в Воронеже, которая произошла вечером 17 мая.

Примерно в 20.00 на улице Южно-Моравской, по предварительным данным дорожной полиции, 26-летний водитель мотоцикла «Хонда», следовавший со стороны улицы Шендрикова в сторону улицы Героев Сибиряков, не справился с управлением и врезался в бордюрный камень.

В аварии пострадали два человека - сам мотоциклист и его 25-летняя пассажирка, их доставили в больницу.

За 17 мая в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 75 ДТП, в них пострадали пять человек.