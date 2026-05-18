В Воронеже мотоциклист врезался в бордюр

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии с пострадавшими в Воронеже, которая произошла вечером 17 мая.

Примерно в 20.00 на улице Южно-Моравской, по предварительным данным дорожной полиции, 26-летний водитель мотоцикла «Хонда», следовавший со стороны улицы Шендрикова в сторону улицы Героев Сибиряков, не справился с управлением и врезался в бордюрный камень.

В аварии пострадали два человека - сам мотоциклист и его 25-летняя пассажирка, их доставили в больницу.

За 17 мая в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 75 ДТП, в них пострадали пять человек.