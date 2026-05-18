Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 18 мая

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Черноземья продолжается сезон отключения горячей воды в связи с профилактическими работами к грядущему осеннему сезону. Коммунальщики занимаются плановыми ремонтами теплоцентралей и котельных, чтобы осенью отопительный сезон начался вовремя и без проблем.

С 18 мая планово отключат горячую воду в более сотне домов в двух районах города. Смотрите список улиц и домов, где воронежцам придется включать водонагреватели.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

С 18 по 22 мая

Ул.Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60.

Ул.25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72.

Ленинский пр., 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215, 215в.

Ул.Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28 ,30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50.

Ул.Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а.

Ул.Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19.

Ул.Гаршина, 6, 10, 16, 21.

Ул.Минская, 1, 1а, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35,

Ул.Серафимовича, 41а,

Ул.Комсомольская, 27а,

Ул.Суворова, 65.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

С 19 мая по 1 июня

Ул.Фридриха Энгельса, 74.

Ул.Никитинская, 49, 49а.

Ул.Свободы, 22.