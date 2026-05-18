Воронежцы сообщили о выкинутом из автобуса старике

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 17 мая, воронежцы сообщили о выкинутом из маршрутки старике. Как написали очевидцы в городских пабликах, на остановке ВАСО сломался автобус, пассажиров попросили выйти из салона. Пожилой человек не отреагировал (как пишут, он был глухонемым), и якобы водитель маршрутки силой вытащил пенсионера из салона, в результате чего мужчина упал и не мог подняться. Прохожие вызвали пожилому человеку «скорую».

Как сообщили в управлении транспорта, в причинах инцидента разбираются.

- Все детали происшествия будут изучены совместно с руководством транспортного предприятия. По итогу рассмотрения будет дана оценка действиям водителя и пассажира, - отметили в мэрии Воронежа.

Под контроль разбирательство инцидента взяли в прокуратуре Воронежской области.

- Организована проверка исполнения законодательства в сфере организации пассажирских перевозок по публикациям средств массовой информации о принудительной высадке водителем маршрутного автобуса глухонемого пенсионера в Воронеже. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя и его работодателя. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.