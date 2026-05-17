В воронежском «Олимпике» насмерть разбился 41-летний скейтбордист

В Воронеже выясняют обстоятельства гибели мужчины в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик». Трагедия произошла в воскресенье, 17 мая: катаясь на одном из опасных спусков, насмерть разбился 41-летний скейтбордист. Об инциденте сначала сообщили очевидцы в соцсетях, позже информацию подтвердили в региональном СУ СК.

Сейчас ведомство проводит процессуальную проверку:

— На месте происшествия уже провели осмотр, сейчас идет детальная проверка. Чтобы выяснить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам всех мероприятий следователи примут процессуальное решение, — сообщили в СК.

