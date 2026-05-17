Следователи призвали воронежцев не гонять на самокатах и велосипедах

С наступлением тепла улицы и парки Воронежской области заполнились любителями самокатов, электровелосипедов и моноколес. Чтобы приятные прогулки на свежем воздухе не закончились больничной койкой, региональное СУ СК напоминает взрослым и детям о необходимости строго соблюдать правила безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Следователи просят не кататься вдвоем (особенно с детьми) и не выезжать на проезжую часть, где водители автомобилей могут вас просто не заметить. Также под строгим запретом находятся поездки в нетрезвом виде. Чтобы полностью контролировать ситуацию вокруг, никогда не отвлекайтесь в пути на мобильный телефон и не надевайте наушники.

— Для безопасной поездки заранее планируйте свободный от машин и толпы маршрут (велодорожки) и всегда надевайте защитный шлем и экипировку. Не гоняйте — ваша скорость не должна сильно превышать скорость пешеходов, а перед любым поворотом или перекрестком ее нужно обязательно снижать. Уважайте окружающих, не игнорируйте дорожные знаки и будьте предельно внимательны в парках, где гуляет много маленьких детей, ведь их безопасность напрямую зависит от вашей бдительности, — уточнили в СК.