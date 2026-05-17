В Воронеже благополучно завершились поиски 75-летней Галины Трофимовны

Заявка о пропаже пенсионерки поступила на горячую линию «ЛизаАлерт» в 10:00 14 мая Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте..

В Воронеже завершились поиски 75-летней Галины Трофимовны, которая пропала в середине недели. Утром 17 мая волонтер поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщил, что пожилая женщина найдена живой. Ее отправили в больницу.

Заявка о пропаже пенсионерки поступила на горячую линию «ЛизаАлерт» в 10:00 14 мая — сообщалось, что женщина ушла из дома накануне и не вернулась. Пропавшая страдает деменцией. Сразу после обращения волонтеры начали обзванивать больницы и распространять ориентировки в соцсетях. К поискам подключили местных автоперевозчиков, а также запустили таргетированные рассылки через популярные сервисы. Автономные группы поисковиков проверяли точки, где женщину видели в последний раз.

Как рассказала координатор поиска Ольга (позывной «Рори»), современные технологии в данном случае мало чем могли помочь. Некоторое время Галина Трофимовна оставалась на связи со специалистом направления «Лес на связи», но из-за недуга не могла назвать никаких ориентиров. Отследить ее по камерам или сотовой связи «Билайн» оказалось крайне сложно из-за региональных проблем с геопозиционированием. В итоге масштабная поисковая операция переместилась на местность: в ночь перед обнаружением волонтеры тщательно прочесывали приоритетную зону — село Терновое, лесные массивы, СНТ, овраги и берег реки. Благодаря упорству и оперативной работе волонтеров пенсионерку удалось спасти.