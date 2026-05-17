В Воронеже адвоката отправили под домашний арест за обман клиентки на 300 тысяч

Ленинский районный суд Воронежа отправил под домашний арест местного адвоката Никиту Чермашенцева, которого подозревают в крупном мошенничестве. По версии следствия, юрист пообещал за вознаграждение помочь смягчить административный надзор для сына своей клиентки, но на самом деле делать этого не собирался. Под арестом мужчина пробудет почти два месяца — по 15 июля 2026 года включительно. Об этом 17 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

В апреле к адвокату обратилась жительница Воронежа, чей сын был судим за тяжкие преступления. Женщина просила помочь ослабить контроль со стороны полиции (отдела № 7). Чермашенцев согласился «решить вопрос», запросив за свои услуги 300 тысяч рублей. Однако, как отмечают следователи, никаких реальных возможностей или полномочий повлиять на решение МВД у адвоката не было.

На судебном заседании 17 мая следователь и прокурор настояли на домашнем аресте. Сам адвокат и его защитник были против и просили более мягкую меру — запрет определенных действий. Изучив материалы, суд все же принял сторону следствия. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.