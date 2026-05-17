В Воронеже ветеран Николай Фоменко отмечает 103-й день рождения

В воскресенье, 17 мая, свой день рождения отмечает выдающийся житель Воронежа, ветеран Великой Отечественной войны Николай Ильич Фоменко. Человек удивительной судьбы, чей жизненный путь неразрывно связан с историей нашей страны, в прошлом году удостоился высшего признания от города — ему было присвоено звание Почетного гражданина Воронежа. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин.

Николай Ильич родился в Саратовской области в далеком 1923 году. На долю его поколения выпали самые суровые испытания. В годы Великой Отечественной войны он мужественно сражался на передовой, будучи командиром пехотного взвода. За проявленные отвагу, героизм и верность Родине в те кровопролитные годы Николай Фоменко был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Сегодня ветеран проживает в Ленинском районе Воронежа — совсем рядом с теми местами, где когда-то держал оборону.