Минобрнауки посчитало доходы воронежских ректоров в 2025 году

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало данные о среднемесячных зарплатах руководства федеральных учреждений за 2025 год. В топ-5 самых высокооплачиваемых ректоров воронежских вузов, находящихся в ведении министерства, вошли руководители ВГУ, ВГТУ и ВГЛТУ, причем три строчки в этой пятерке заняли представители Воронежского государственного университета. Документ опубликовали 15 мая.

Лидером по доходам за прошлый год стала Елена Чупандина, которая в среднем зарабатывала 522 533 рубля в месяц. Она временно руководила ВГУ в статусе исполняющей обязанности ректора после задержания Дмитрия Ендовицкого летом 2024 года. На втором месте — ректор ВГЛТУ имени Морозова Михаил Драпалюк, который в 2025 году в среднем получал 457 261 рубль в месяц. Практически наравне с ним зарабатывал и руководитель Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Дмитрий Проскурин — его среднемесячный доход составил 456 404 рубля.

Ниже в рейтинге оказался действующий ректор госуниверситета Юрий Старилов с доходом 426 490 рублей в месяц — он управлял вузом как и.о. с конца мая 2024-го, а в декабре 2025 года официально победил на выборах ректора.

Замкнул пятерку лидеров еще один представитель ВГУ — Юрий Бубнов, чья ежемесячная зарплата на посту проректора по контрольно-аналитической работе составляла 354 440 рублей (в апреле прошлого года он покинул эту должность, оставшись деканом факультета философии и психологии).