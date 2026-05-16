В Воронеже на Всероссийском фестивале духовой музыки сыграют более 200 музыкантов

22 мая Воронеж примет Всероссийский фестиваль отечественной духовой музыки. На концерте в нашем городе примут участие более 200 музыкантов. Выступят духовые и хоровые коллективы Воронежской области - Губернаторский эстрадно-духовой оркестр, духовые оркестры Воронежского музколледжа имени Ростроповичей, ДШИ №6, 7, 11, сводный хор более 100 человек.Специальный гость фестиваля - духовой оркестр имени Сергея Йовса Луганской академии культуры и искусств имени Матусовского. В программе прозвучат произведения Михаила Глинки, Василия Агапкина, Матвея Блантера, Давида Тухманова, Валерия Халилова и др.

Фестиваль пройдет 22 мая в 17.00 в Зеленом театре, вход свободный (0+). Воронеж станет вторым городом в маршруте фестиваля.

С мая по сентябрь духовой марафон пройдет в городах воинской славы - Таганроге, Орле, Курске, Белгороде, Пскове, Хабаровске, Брянске и Феодосии.