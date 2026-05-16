На неделе с 18 мая воронежцев ожидает 32-градусная жара

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежскую область придет настоящее лето - на неделе с 18 мая ожидается 32-градусная жара. Ее принесет теплый сектор циклона, сообщили в Воронежском гидрометцентре.

В воскресенье, 17 мая, в Воронеже и области ожидаются грозы с сильными порывами ветра, с температурой днем до 26-29 градусов.

А уже с понедельника, 18 мая, воздух прогреется до 27-31 градусов. Такая же погода ждет жителей региона и областного центра и во вторник, 19 мая, и в среду, 20 мая. Будет облачно с прояснениями и без осадков.