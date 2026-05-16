НовостиОбщество16 мая 2026 15:05

В Воронеже мужчина избил молодого музыканта в центре города

Подозреваемого задержали воронежские полицейские
Ярослав ИВАНОВ
Инцидент произошел у театра кукол

Воронежцы в соцсетях рассказали о нападении мужчины на музыканта в центре города. Инцидент произошел 15 мая у остановки возле театра кукол. Очевидцы сообщили, что молодого парня с трубой избил неизвестный, повалив на землю и ударив несколько раз. Полицейские проводят проверку по факту ЧП.

- Оперативники в кратчайшие сроки задержали мужчину, причастного к совершенно противоправных действий. В отделе полиции 49-летний мужчина пояснил, что между ним и молодым человеком произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.