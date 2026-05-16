Воронежских водителей предупредили, что 18 мая не будет работать светофор при повороте на Острогожск

Министерство дорожной деятельности Воронежской области предупредило автомобилистов, что 18 мая несколько часов не будут работать светофоры при повороте на Острогожск. Отключение вызвано работами энергетиков.

В связи с этим водителям необходимо быть предельно внимательными на участке 204+313-км 209+140 км автодороги Р-298 Курск - Воронеж (поселок Девица, поворот на Острогожск). Светофорные объекты отключат с 9.00 до 17.00.

