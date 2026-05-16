В Воронеже автомобилистка на Volkswagen Polo врезалась в фуру

фото ГАИ Воронежской области

Воронежские автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшей, которое произошло в областном центре вечером 15 мая.

Примерно в 23.00 на проспекте Патриотов, по предварительным данным Госавтоинспекции, 39-летняя автомобилистка на «Фольксваген поло» не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в двигавшийся впереди грузовой «Мерседес», который поворачивал налево.

В результате ДТП водитель легковушки получила травмы, ее доставили в больницу.

