НовостиПроисшествия16 мая 2026 11:04

В Воронеже автомобилистка на Volkswagen Polo врезалась в фуру

Женщина на легковушке врезалась в поворачивающий грузовик в Воронеже
Ярослав ИВАНОВ
фото ГАИ Воронежской области

Воронежские автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшей, которое произошло в областном центре вечером 15 мая.

Примерно в 23.00 на проспекте Патриотов, по предварительным данным Госавтоинспекции, 39-летняя автомобилистка на «Фольксваген поло» не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в двигавшийся впереди грузовой «Мерседес», который поворачивал налево.

В результате ДТП водитель легковушки получила травмы, ее доставили в больницу.

