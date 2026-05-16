В Воронеже устранили аварию, из-за которой жители Советского района двое суток сидели без воды

В Воронеже вечером 15 мая устранили коммунальную аварию, из-за которой жители более 60 домов Советского района двое суток сидели без воды. Об этом в одиннадцать вечера пятницы сообщили в воронежском водоканале.

- Аварийная бригада заменила около трех метров поврежденного водовода диаметром 900 мм, - отметили в РВК-Воронеж.

Напомним, после отключения водоснабжения вода на некоторое время может изменить цвет. Достаточно просто слить ржавую жидкость. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы.