Задерживаются в пути 8 поездов, следующих через Воронежскую область

Восемь поездов «Таврия», следующих через Воронежскую область, задерживаются из-за перекрытия движения по Крымскому мосту. Временная приостановка на переправе связана с атакой беспилотников.

- Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой, - сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс». - Звоните по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.

С опозданием следуют поезда:

№092 Москва – Севастополь - задерживается на 5 часов,

№173/174 Москва – Евпатория - на 4,5 часа,

№028 Москва – Симферополь - на 3,5 часа,

№179 Санкт-Петербург – Евпатория - на 4 часа,

№078 Севастополь – Санкт-Петербург - на 6 часов,

№174 Евпатория – Москва - на 5 часов,

№092 Севастополь – Москва - на 4,5 часа

№098 Симферополь – Москва - на 2 часа.