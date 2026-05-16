3 БПЛА сбили в ночь на 16 мая в Воронежской области

Тревожная ночь выдалась у воронежцев 16 мая. Незадолго до полуночи в городе взвыли сирены. Утром губернатор Александр Гусев сообщил о сбитых целях.

- Всего минувшей ночью дежурные силы ПВО в небе над Воронежем и на подлете к городу уничтожили три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, - сообщил глава региона.

Опасность беспилотников пока не отменили: она действует на всей территории региона. А в Острогожском районе сохраняется угроза непосредственного удара БПЛА. Не пренебрегайте мерами безопасности: увидели дрон (на земле или в небе), уходите из зоны его видимости и звоните 112, чтобы передать его координаты.