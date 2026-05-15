Трех сотрудниц воронежского банка осудили за мошенничество

В Воронеже троих сотрудниц банка суд признал виновными в мошенничестве с использованием служебного положения. Как рассказали в прокуратуре Воронежской области, директор регионального центра поддержки партнеров и ипотечного кредитования одного из банков города Воронежа, узнав об увольнении подчиненной ей начальнице отдела, вступила с ней и еще одной коллегой в преступный сговор.

Бывшей сотруднице продолжили начислять зарплату и другие выплаты, хотя на работу она не ходила. При этом одна ее коллега вносила в электронный табель учета ложные сведения об отработанном рабочем времени, а другая утверждала табель с помощью электронной подписи. Полученные деньги сообщницы делили между собой.

Всего за период с декабря 2022 года по март 2023 года фигурантки похитили 320 тысяч рублей, что считается крупным размером.

Суд постановил виновным выплатить в доход государства штрафы в размере от 150 до 180 тысяч рублей.