Штраф в 150 тысяч выписала прокуратура воронежскому заводу огнеупорных изделий

Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура выявила грубые нарушения в ходе проверки деятельности ООО «Ника-Петротэк» - предприятия по производству огнеупорных изделий, расположенного в Семилукском районе. Завод уличили в выбросе вредных веществ в атмосферу, отклонении от утвержденной программы производственного экологического контроля, несоответствии показателей фактической эффективности газоочистных и пылеулавливающих устройств проектным значениям.

По итогам прокурор потребовал устранить нарушения закона. После внесения представления на предприятии начали монтаж многоступенчатой системы газоочистного и пылеулавливающего оборудования.

За несоблюдение экологических требований, сокрытие или искажение экологической информации и другие грубые нарушения заводу назначили административное наказание в виде штрафов на сумму более 150 тысячи рублей.

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.