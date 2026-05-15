В Воронеже разоблачили фейк о проверках VPN у водителей автомобилей

В воронежских пабликах появилась информация, что сотрудники ГАИ останавливают водителей на дорогах и проверяют их телефоны на наличие VPN. Распространители этих сообщений утверждают, что такие рейды уже проводятся в соседней Ростовской области.

Как пояснили в телеграм-канале «Война с фейками. Воронежская область», по закону инспекторы ГИБДД не имеют права проверять телефоны и их содержимое. В их полномочия входит только проверка документов -водительских прав, СТС и полиса ОСАГО.

Также разоблачители фейка отметили, что ролик снят вовсе не в Ростове. У заснятого на видео заметен жетон, а также в кадр попала заправка «Петролстарт», которая находится в Ханты-Мансийском автономном округе. А цена бензина АИ-92 – 61,25 рубля – на заправке актуальна на начало апреля.