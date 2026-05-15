Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 15:37

Воронежские гаишники помогли водителю «Ситроен С-4», у которого в дороге лопнул топливный шланг

Иномарка сделала вынужденную остановку в Новоусманском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

Ночью на трассе «Дон» под Воронежем инспекторы ДПС заметили стоящий на обочине с «аварийкоой» автомобиль «Ситроен С-4». Полицейские поинтересовались у водителя о причине остановки.

46-летний водитель рассказал, что во время движения почувствовал сильный запах бензина и совершил остановку. Инспекторы осмотрели автомобиль и обнаружили утечку топлива из поврежденного шланга. В такой ситуации могло произойти возгорание транспортного средства.

Вместе с водителем на патрульном автомобиле автоинспекторы доехали до ближайшего круглосуточного автомагазина, где мужчина смог приобрести необходимые запчасти для ремонта. Вернувшись на место остановки автомобиля, сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю в замене шланга подачи топлива. После этого мужчина поблагодарил полицейских и продолжил свой путь.