В Воронежской области хотят построить агрохолдинг по выращиванию индейки

В Воронежской области планируют создать предприятие по выращиванию и переработке мяса индейки. С этой целью объявили конкурс по поиску возможных инвесторов. Предполагается, что новый агропромышленный комплекс полного цикла сможет выпускать до 8,5 тысяч тонн продукции ежегодно. Для этого в регионе созданы все необходимые условия.

Проект может быть реализован в течение 2,5 лет, считают эксперты. Для инвестора предусмотрено предоставление земельного участка в аренду без торгов, освобождение от налога на имущество до пяти лет и субсидирование части затрат на высокотехнологичные оборудование и спецтехнику.