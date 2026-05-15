НовостиОбщество15 мая 2026 14:56

В Воронежской области хотят построить агрохолдинг по выращиванию индейки

Его мощность составит до 8,5 тысяч тонн продукции в год
Ирина КАЗАНИНА

В Воронежской области планируют создать предприятие по выращиванию и переработке мяса индейки. С этой целью объявили конкурс по поиску возможных инвесторов. Предполагается, что новый агропромышленный комплекс полного цикла сможет выпускать до 8,5 тысяч тонн продукции ежегодно. Для этого в регионе созданы все необходимые условия.

Проект может быть реализован в течение 2,5 лет, считают эксперты. Для инвестора предусмотрено предоставление земельного участка в аренду без торгов, освобождение от налога на имущество до пяти лет и субсидирование части затрат на высокотехнологичные оборудование и спецтехнику.