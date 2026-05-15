НовостиОбщество15 мая 2026 15:15

Из украинского плена вернулись еще трое воронежцев

Обмен состоялся 15 мая
Ирина КАЗАНИНА

В пятницу, 15 мая, вернулись домой из украинского плена еще трое жителей Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

- Самое главное — сейчас они в безопасности, рядом с близкими и получают всю необходимую помощь, - отметил глава области.

Губернатор отметил вклад в возвращение бойцов сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в России и их воронежских коллег во главе с Сергеем Канищевым, поблагодарив их за постоянную и кропотливую работу.

- Возвращение наших земляков продолжается и остается важнейшей задачей, - добавил Гусев.