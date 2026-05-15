Спустя десять часов в Воронежской области вновь объявили опасность атаки БпЛА

15 мая в 17:24 на территории Воронежской области объявлена опасность атаки БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

- Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, - заверил чиновник.

Тем временем, спасатели рекомендуют соблюдать простые правила.

Тем, кто сейчас находится на улице, следует зайти в ближайшее здание, подъезд или подземный переход. Тем, кто сейчас дома или в помещении, рекомендуют не выходить на улицу и держаться подальше от окон.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 мая над тремя городами и пятью районами нашего региона уничтожили 18 дронов. Что касается режима атаки БпЛА, то он сохранялся 11,5 часов – с 19:54 14 мая до 7:24 15 мая.