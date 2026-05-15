НовостиОбщество15 мая 2026 14:38

В Воронежской области началось голосование за «Самое красивое село»

Оно продлится две недели
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

15 мая в Воронежской области стартовало интернет-голосование за «Самое красивое село». Оно проводится на портале «Активный электронный гражданин». Принять участие в голосовании можно в течение двух недель. Имена победителя и лидеров станет известно 1 августа.

В этом году на выбор жителей региона представлен 71 населенный пункт области. Двадцатку лидеров по завершению голосования посетит конкурсная комиссия.

Победитель получит грант в размере двух миллионов, а еще шесть сел-призеров – по 300 тысяч рублей.

Проголосовать можно здесь.