В Воронежской области началось голосование за «Самое красивое село»

15 мая в Воронежской области стартовало интернет-голосование за «Самое красивое село». Оно проводится на портале «Активный электронный гражданин». Принять участие в голосовании можно в течение двух недель. Имена победителя и лидеров станет известно 1 августа.

В этом году на выбор жителей региона представлен 71 населенный пункт области. Двадцатку лидеров по завершению голосования посетит конкурсная комиссия.

Победитель получит грант в размере двух миллионов, а еще шесть сел-призеров – по 300 тысяч рублей.

