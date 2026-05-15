В Воронеже пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшим на улице Свободы

Фото ГУ МВД по области

В пятницу около 12.30 на виадуке по улице Свободы в Воронеже произошло ДТП, которое вызвало серьезную пробку. Как рассказали в ГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, столкнувшись с автомобилем «Тойота» под управлением 31-летнего водителя.

В результате аварии пострадал 42-летний пассажир автомобиля «Киа Рио». Мужчину доставили в больницу.

На место ДТП прибыли госавтоинспекторы, которые предложили водителю «Киа Рио» пройти тест на состояние опьянения. Прибор выдал результат - концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,287 мг/л.

На нарушителя составили материал за управление транспортным в состоянии опьянения. По факту аварии проводится проверка.