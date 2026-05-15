Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 13:47

16 иностранцев незаконно трудились на стройке под Воронежем

Мигрантам и работодателям придется заплатить суммарный штраф в 68,5 тысяч
Алексей СЕРГУНИН
Скриншот видео региональной полиции.

Скриншот видео региональной полиции.

Воронежские полицейские вместе с сотрудниками УФСБ России по региону провели проверку на стройплощадке комплекса по выращиванию племенной индейки в селе Нижнедевицк. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Оказалось, что там трудились 16 иностранцев, не имевшие разрешительных документов на работу в нашем регионе. В отношении мигрантов и их работодателей составлены 26 административных протоколов. Суммарно наложены штрафы на 68 500 рублей.

- Подобные проверочные мероприятия будут продолжены для стабилизации правопорядка и пресечения теневой занятости в Воронежской области, - заверили в полиции.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона