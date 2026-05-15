16 иностранцев незаконно трудились на стройке под Воронежем

Скриншот видео региональной полиции.

Воронежские полицейские вместе с сотрудниками УФСБ России по региону провели проверку на стройплощадке комплекса по выращиванию племенной индейки в селе Нижнедевицк. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Оказалось, что там трудились 16 иностранцев, не имевшие разрешительных документов на работу в нашем регионе. В отношении мигрантов и их работодателей составлены 26 административных протоколов. Суммарно наложены штрафы на 68 500 рублей.

- Подобные проверочные мероприятия будут продолжены для стабилизации правопорядка и пресечения теневой занятости в Воронежской области, - заверили в полиции.

