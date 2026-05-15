Воронежские врачи помогли пациентке с множественными миомами родить долгожданного малыша

Воронежские врачи сотворили чудо для 39-летней женщины, мечтавшей стать матерью. Родить малыша ей долго мешала патология - множественные миоматозные узлы, которые не поддавались консервативной терапии и требовали хирургического вмешательства.

Учитывая размеры и количество опухолей врачи советовали пациентке удалить орган, но женщина отказалась.

А в 2025 году женщина наконец забеременела. Однако на сроке 15 недель будущая мать с болями оказалась по «скорой помощи» в БСМП №10. Беременность спровоцировала быстрый рост миоматозных узлов, в них из-за недостатка кровообращения появились признаки некроза, что и провоцировало сильный болевой синдром.

Интенсивная терапия не давала результата - воспаление прогрессировало. Было принято решение о транспортировке пациентки в перинатальный центр ВОКБ №1.

Женщину дообследовали в отделении гинекологии №1 и после обсуждения на врачебном консилиуме приняли решение провести сложнейшую операцию, необходимую для спасения малыша и самой женщины.

Бригада удалила изменённые миоматозные узлы (диаметр одного из них достигал 10 сантиметров). При этом крайне важно было ни в коем случае не нарушить целостность плодного пузыря.

После успешно прошедшей операции врачи подобрали пациентке комплексную терапию, которая позволила сохранить беременность. В апреле на свет появилась родилась здоровая девочка весом 3050 грамм и ростом 49 сантиметров. Малышка и мама чувствуют себя хорошо.