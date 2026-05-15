В Воронеже открылся Центр охраны рукокрылых «Нетопырь»

В воронежском парке «Дельфин» открылся Центр охраны рукокрылых «Нетопырь». Первым событием Центра стал выпуск летучих мышей, которые в зимнее время проходили здесь реабилитацию.

- В настоящее время изменения климата наблюдаются не только в нашем регионе, но и на всём материке, - рассказала присутствовавшая на мероприятии министр экологии и природных ресурсов области Наталья Ветер.- В Воронежской области разработан климатический паспорт, а региональные ведомства подготовили комплекс мер по адаптации территории и хозяйственной деятельности к новым климатическим условиям. Открытие центра – это невероятное подспорье для предотвращения и изучения особенностей этих изменений. Научная работа АНО «Наша природа» ведется уже несколько лет. Центр позволит вести более обширную научную и просветительскую деятельность. Это поможет сохранить жизни тысячам диких животных, попадающих в городскую среду.

Центр охраны рукокрылых «Нетопырь» стал первой в Воронежской области специализированной площадкой по реабилитации летучих мышей, созданной на базе АНО «Наша природа» при поддержке Президентского фонда природы. Он задуман не только как место спасения животных, но и как всероссийская платформа для объединения специалистов: зоологов, реабилитологов, ветеринаров, представителей научного сообщества.