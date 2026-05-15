16 и 17 мая в Воронеже закроют движение на участке улицы Защитников Родины

В Воронеже в связи с проведением соревнований по автомобильному кроссу 16 и 17 мая с 7:00 до 18:00 будет запрещено движение автомобилей на участке улицы Защитников Родины – от улицы 9 Января до улицы Папова.

В этот период также будет скорректировано движение автобусных маршрутов № 61 и № 82. Они проследуют:

— № 61 — с улицы Арбатской по улицам 9 Января, Свободы и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы 9 Января по улице Арбатской;

— № 82 — с улицы Екатерины Зеленко по улицам 9 Января, Антонова-Овсеенко и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы 9 Января по улице Екатерины Зеленко.