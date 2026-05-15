Пьянство за рулем обернулось конфискацией машины для воронежца

Фото Алексея СЕРГУНИНА Фото: из архива «КП».

«ВАЗ 21154», за рулем которого находился 35-летний житель Лискинского района, сотрудники ГАИ остановили в ноябре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Воронежской области.

Автоинспекторы предложили водителю пройти медосвидетельствование, так как его состояние вызывало подозрения. В результате степень опьянения в 7,5 раз превысила допустимый показатель.

Кроме того, проверка по базам данных показала, что ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за вождение в нетрезвом виде и лишен водительских прав на полтора года. Но удостоверение в установленный срок он не сдал и снова сел за руль пьяным.

Теперь его приговорили к 180 часам обязательных работ с лишением прав на 26 месяцев и конфискацией машины в доход государства.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.