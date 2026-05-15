Многодетные воронежцы могут взять напрокат автокресла и коляски

В Ленинском районе при Управлении социальной защиты населения работает пункт проката предметов первой необходимости для детей в возрасте до двух лет. Воспользоваться его услугами могут отдельные категории семей.

На сегодняшний день пункт проката располагает автолюльками и автокреслами. А в ближайшей перспективе поступят детские коляски – трансформеры, в том числе и для близнецов, прогулочные коляски, кроватки для новорожденного с матрасом, детские стулья для кормления ребенка, детские манежи.

‎Получить предметы первой необходимости имеют право граждане Российской Федерации с детьми в возрасте до двух лет, постоянно проживающие на территории Воронежской области, относящиеся к следующим категориям:

‎- неполные семьи, состоящие из одного родителя (или заменяющего его лица) и детей;

‎- семьи, воспитывающие детей – инвалидов;

‎- многодетные семьи;

‎- семьи, в которых возраст каждого из супругов либо одного из родителей в неполной семье с детьми не превышает 35 лет;

‎- семьи, в которых оба супруга являются студентами, обучающимися по очной форме обучения;

‎- малоимущие семьи (если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Воронежской области, в 2026 году – 16666 руб.);

‎- семьи, в которых воспитываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).

‎Предметы первой необходимости предоставляются во временное пользование на безвозмездной основе на основании поданного заявления и правоустанавливающих документов в учреждение по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 44, тел. 278-00-01, 277-33-94.