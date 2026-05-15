В Воронеже водитель автобуса выехал на встречку

Скриншот видео пресс-службы региональной полиции

Сотрудники ГАИ Воронежа отреагировали на сообщение в СМИ о том, что маршрутный автобус грубо нарушил ПДД. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

После проверки выяснилось, что 33-летний водитель «ПАЗа Вектор» у дома № 1 по улице Менделеева выехал на встречную полосу, нарушив требования п. 9.1 (1.1 разметка) ПДД РФ.

В соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ автомобилисту назначен штраф в 7 500 рублей. Автоинспекторы провели с ним беседу о недопущении нарушений правил дорожного движения.

О грубых нарушениях ПДД воронежцев призывают сообщать ближайшему наряду ДПС по телефону 112 (круглосуточно) или в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.